Cizre Belediyespor, Hatay'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, Hatay'a set vermedi
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19 Kasım 2023 16:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: Şırnak

Hakemler: Ramazan Demiröz, Alper Üğüten

RAMS Global Cizre Belediyespor: Mejias, Melih Sıratça, Hakan Polat, Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Kovac, Turgut Lelik, Barbast, Mert Nevzat Güneş, İsa Karatekin (Berkun Eber Üstündağ, Yiğit Hamza Aslan, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, Murat Karakaya)

Setler: 25-14, 25-19, 25-23

Süre: 81 dakika (24, 26, 31)

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