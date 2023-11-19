Cizre Belediyespor, Hatay'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Ramazan Demiröz, Alper Üğüten
RAMS Global Cizre Belediyespor: Mejias, Melih Sıratça, Hakan Polat, Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Kovac, Turgut Lelik, Barbast, Mert Nevzat Güneş, İsa Karatekin (Berkun Eber Üstündağ, Yiğit Hamza Aslan, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, Murat Karakaya)
Setler: 25-14, 25-19, 25-23
Süre: 81 dakika (24, 26, 31)
Salon: Şırnak
Hakemler: Ramazan Demiröz, Alper Üğüten
RAMS Global Cizre Belediyespor: Mejias, Melih Sıratça, Hakan Polat, Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Kovac, Turgut Lelik, Barbast, Mert Nevzat Güneş, İsa Karatekin (Berkun Eber Üstündağ, Yiğit Hamza Aslan, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, Murat Karakaya)
Setler: 25-14, 25-19, 25-23
Süre: 81 dakika (24, 26, 31)
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