Cizre Belediyespor: 'Fenerbahçe'yi yenebiliriz'

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pazar günü sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacağı 14. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.



Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.



Başentrenör Şahin, AA muhabirine, ikinci yarının ilk haftasındaki Fenerbahçe HDI Sigorta maçını seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.



Hedeflerinin geçen sezonki gibi ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"İlk yarıyı 5 galibiyet ve 18 puanla 9'uncu sırada tamamladık. Bu devre arasında takımımız ikinci yarıya iyi hazırlandı. Çok zorlu bir periyot bizi bekliyor. Ligde iyi takımlar var. Yarın ikinci yarıya kendi sahamızda başlayacağız. Fenerbahçe HDI Sigorta iyi bir takım ve iyi oyunculara sahip. Biz de iyi bir takımız. Geçen sene yakaladığımız başarıyı tekrarlamak adına yarınki maçı saha ve seyircimiz karşısında kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk yarıdan daha fazla puan alarak ilk 8 içerisinde yer almak."



Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu da Fenerbahçe HDI Sigorta maçının zor geçeceğini bildiklerini belirterek, buna göre hazırlandıklarını, kazanmak istediklerini dile getirdi.



Cizre Belediyespor, pazar günü saat 13.00'de Şırnak Spor Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.





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