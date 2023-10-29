29 Ekim

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı

Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı
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29 Ekim 2023 14:23
Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Dinamo Bükreş FK'de forma giyen 1,95 boyunda, 22 yaşındaki pasör Christian Manuel Thondike Mejias ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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