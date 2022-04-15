Cizre Belediyespor'da hazırlıklar tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 16 Nisan Cumartesi günü 5-8'incilik mücadelesi için deplasmanda oynayacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi.
Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cizre Belediyespor, 5-8'incilik maçların hazırlıklarını tamamlayarak deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.
Spor Toto ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki maç Başkent Voleybol Spor Salonu'nda saat 12.00'de başlayacak.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi.
Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cizre Belediyespor, 5-8'incilik maçların hazırlıklarını tamamlayarak deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.
Spor Toto ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki maç Başkent Voleybol Spor Salonu'nda saat 12.00'de başlayacak.