Cizre Belediyespor'da 4 imza

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor'da 4 imza
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18 Ağustos 2022 16:55
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen yıl formamızı terleten 4 sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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