Cizre Belediyespor çıkış peşinde

Efeler Ligi'ne geçen yıl çıkan ve ilk yılında ilk 8'e girme başarısını yakalayan Rams Global Cizre Belediyespor, ligde kötü gidişatına son vermek istiyor.AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na deplasmanda 3-2'lik Fenerbahçe HDI Sigorta mağlubiyetiyle başlayan Cizre Belediyespor, 2. haftada ise evinde Altekma'yı 3-1 yendi.3. haftada evinde Bursa Büyükşehir'e 3-1 yenilen Cizre takımı, 4. haftada deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendikten sonra sırasıyla, TÜRŞAD'a 3-1, Spor Toto'ya 3-0, Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 ve son olarak 8. haftada deplasmanda Arkas Spor'a 3-0 yenildi.Ligde 2 galibiyet ve 8 puanla 11. sırada yer alan, son 4 maçta galibiyete hasret kalan takım, 9. haftada kendi saha ve seyircisi önünde 20 Kasım pazar günü saat 13.00'de karşılaşacağı Tokat Belediye Plevne'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.Başantrenör Nuri Şahin, AA muhabirine, sezonun ilk 8 haftasında istedikleri sonuçları alamadıklarını, yeni bir takım olarak biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Şahin, "Efeler Ligi çok güçlü bir lig. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bu anlamda hiç kolay maç yok ve olmasını da beklemiyoruz. Önümüzdeki 3 maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kulüp olarak kenetlenmiş durumdayız." dedi.Tokat Belediye Plevne, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarının kendileri için hayati önem taşıdığını bildiren Şahin, şöyle konuştu:"Bu maçlar ligdeki sıralamamızı belirleyecek. Geçen sene olduğu gibi ilk 8 içine girerek play-offlara katılmak istiyoruz. Bunun dışında bir hedef düşünmüyoruz. Çalışmalarımız ve hazırlıklarımız bu doğrultuda devam ediyor. Umarım hedefimize ulaşırız. Tokat Belediye Plevne maçı bizim nefes alma maçımız olacak. İlk 8 haftada çok büyük bütçeli zor takımlarla oynadık. Takım aldığı mağlubiyetlerle biraz yıprandı. Önümüze bakmamız ve maçlara odaklanmamız gerekiyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız ve son zamanlarda üzdüğümüz taraftarlarımızı sevindireceğiz."Şahin, "Oyuncular nerede olduğumuzun ve nerede olmamız gerektiğinin farkındalar. Bu bilinç aslında bizi de heyecanlandırıyor. Önümüzdeki süreçte bizi izlemeye devam edin diyorum. Bundan sonra güzel şeyler göreceksiniz." ifadelerini kullandı.Takım oyuncularından Muhammet Ertuğrul da ilk 8 haftada çok zorlu takımlarla karşılaştıklarını ve şansız yenilgiler aldıklarını dile getirdi.Bu hafta yapacakları maçı çıkış maçı olarak gördüklerini anlatan Ertuğrul, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki 3 maçı kazanarak güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Geçen yıl ligi ilk 8'de bitirdik. Bu yıl da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İyi bir takımız. İstediğimiz gibi başlayamadık ama bunu kırmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda tekrar play-offlara katılırız ve Avrupa'ya katılmaya hak kazanırız."