Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı.Dünü izin yaparak geçiren takım, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde çalıştı.Isınma hareketleriyle başlayan idman; top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, oynanan maçla tamamlandı.Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, ligin ilk 2 maçında istedikleri sonucu alamadıklarını fakat kendi sahalarında oynayacakları Arkas Spor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.Maçın hazırlıklarına bugün başladıklarını ifade belirten Ramazanoğlu, şöyle konuştu:Cizre Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda Arkas Spor ile karşılaşacak.