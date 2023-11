Cizre Belediyespor, Akkuş Belediyespor'a geçit vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Şırnak



Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Sert Kayıkçı



RAMS Global Cizre Belediyespor: Thondike, Görkem Yazgan, Afshin Far, Hakan Polat, Ömer Furkan Dur, Daneshdoust (Muhammed Aray, Halil İbrahim Yücel, Melih Sıratça, Furkan Gök, Çağatay Durmuş)



Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Hoff, Ivanov, Furkan Aydın, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Mustafa Cervatoğlu, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk, Can Koç)



Setler: 25-19, 25-21, 17-25, 25-16



Süre: 115 dakika (30, 28, 29, 28)





