Cizre Belediyespor, Akkuş Belediye'yi yenip çıkış peşinde

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızı ekip, geride kalan 18 haftada 12 yenilgi, 6 galibiyetle ligin 10. sırasında yer alıyor.



Son 6 haftada aldığı 5 yenilgi ile taraftarını üzen yeşil kırmızılı takım, yarın deplasmanda oynayacağı Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçına galibiyet için çıkacak.



Nuri Şahin: "Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor"



Takımın başantrenörü Nuri Şahin, AA muhabirine, play-off öncesi çok önemli bir maç periyoduna girdiklerini, takımın son haftalarda iyi oynadığını fakat bunu skora yansımadığını söyledi.



İyi mücadeleyi asla bırakmayacaklarını aktaran Şahin, ileriye dönük olumlu sinyalleri verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Sonuçtan ziyade gelecek odaklı biraz bakıyorum. Umarım önümüzdeki periyotlardaki maçları alırız. Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım ilk 8 içerisinde yer alacak, bunu başaracaktır. Bu doğrultuda önümüzdeki maçlar da çok önemli olacaktır. Yarın Akkuş Belediyespor ile yapacağımız maçı da kazanmak istiyoruz. Bunu çıkış maçımız olarak görüyoruz."



"Yeni transferler bize güç katacak"



Smaçör Julio Cesar ve Berkay Yavuz'u transfer ettiklerini aktaran Şahin, bazı oyuncularla değişime gitmek zorunda kaldıklarını, performans anlamında bazı problemler yaşadıklarını kaydetti.



"Bunu yönetime ilettik sağ olsunlar destek verip çözdüler." diyen Şahin, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni transferler bize güç katacak. Bundan sonraki fırsatı iyi değerlendireceğiz. Yakalayacağımız bir hava ile bu takım play-offa gidecek." ifadelerini kullandı.



Semih Çelik: "Ligi istediğimiz sırada bitireceğiz"



Takım kaptanı Semih Çelik de son 5 haftada şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını, başa baş giden mücadelelerden istedikleri sonucu alamadıklarını anlattı.



Maçları son sayılarda kaybettiklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:



"Özellikle Arkas ve Halkbank maçlarında takımın neler yapabileceğini gördük. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Seti getirecek son sayıları karşı taraf alınca mağlup olduk. Takımda şu an güzel bir hava var. Potansiyelimizin farkındayız. Bundan sonraki maçlarımız genellikle hedef maçlarımız. Bizimle denk klasmandaki rakipler. Play-off'a odaklanacağımız maçlar olacak. Akkuş maçıyla buna başlıyoruz ve haftaya yapacağımız Bursa maçında seyircilerimizi bizi desteklemeye bekliyoruz. Ardından Hatay ve Fenerbahçe ile devam edecek. Bu maçları kazanarak ligi de istediğimiz sırada bitireceğiz. İki transferimiz oldu. Bu arkadaşlar da bize güç katacak. İnşallah Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçından başlayarak galibiyet serisine başlayacağız."



Takımın altyapısındaki voleybolcularından 17 yaşındaki İbrahim Aslan ise smaçör pozisyonunda kendisini yetiştirerek, takıma faydalı olmak istediğini dile getirdi.



Aslan, "Takımımız son 2 yılda play-off'lara kalarak büyük başarılar sağladı. Ben de takımın bir parçası olduğum için gururluyum. İnşallah iyi bir voleybolcu olurum." ifadelerini kullandı.