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City'nin yıldızı Joe Hart Burnley'de

Burnley, Manchester United'dan 4,5 milyon euro karşılığında kaleci Joe Hart'ı transfer etti.

Kaynak: AA
City'nin yıldızı Joe Hart Burnley'de
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07 Ağustos 2018 14:08
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı.

Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basını, Premier Lig ekibi Burnley'nin Hart için Manchester City'ye 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Hart, savunma oyuncusu Ben Gibson'ın ardından Burnley'nin sezon öncesi gerçekleştirdiği ikinci transfer oldu.

Manchester City'ye 2006'da transfer olan Hart, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli kaleci, son iki sezonu İtalya'nın Torino ve ülkesinin West Ham United takımlarında kiralık olarak geçirmişti.

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