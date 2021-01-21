City'nin golcüsü Sergio Agüero koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
City'nin golcüsü Sergio Agüero koronavirüse yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2021 17:24
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Kovid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için