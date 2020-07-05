City'de işler iyi gitmiyor! Southampton deplasmanında kayıp...

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta mücadelesinde Southampton, Manchester City'i 1-0 mağlup etti. City, son 3 maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com
City'de işler iyi gitmiyor! Southampton deplasmanında kayıp...
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05 Temmuz 2020 23:11
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Southampton, Manchester City'i konuk etti.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Southampton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Che Adams kaydetti.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Southampton, puanını 43 yaptı ve 13. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. yenilgisini alan City ise 66 puanla 2. sırada devam etti.

Manchester City, gelecek hafta Newcastle'ı konuk edecek. Southampton ise Everton deplasmanına gidecek.



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