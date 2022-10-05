City'nin Şampiyonlar Ligi'nde de şakası yok

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester City, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı.



Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 5-0 kazanarak üç puanı farklı galibiyet ile elde etti.



Maçın 7. dakikasında Haaland perdeyi açarken 32'de bir kez daha Haaland ve 39'da Khocholava'nın kendi kalesine attığı golle ,şl yarıyı Manchester City 3-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren City, 55'de kazanılan penaltıyı Mahrez'le gole çevirerek skoru 4-0 yaptı. 76. dakikada Alvarez ile son söz söylendi ve City sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıld.



Bu sonuçla Manchester City, grupta 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.





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