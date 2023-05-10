City'nin golünden önce 'taç' görüntüsü

Real Madrid - Manchester City karşılaşmasında De Bruyne'ün golü öncesi topun taca çıktığı görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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City'nin golünden önce 'taç' görüntüsü
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10 Mayıs 2023 00:30
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City'nin 1-1 berabere kaldığı maçta yaşanan tartışma futbolseverlerin gündemine taşındı.

Karşılaşmada Manchester City'nin 62. dakikada De Bruyne'le bulduğu golden önce yaşanan pozisyonda topun golden önce taçtan oyun alanına çevrildiği görüldü. Yayıncı kuruluşun 3D incelemesi sonrası topun taç çizgisini geçtiği ortaya kondu.

Karşılaşma sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de pozisyona isyan ederek, "Bana göre top dışarı çıkmıştı, hakemler neden VAR'a gidip bakmadı merak ediyorum" sözlerini kullandı.

İşte o an;






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