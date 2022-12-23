City, Liverpool'u yenerek çeyrek finalde

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşma baştan sona büyük heyecana sahne olurken kazanan taraf 3-2'lik skorla Manchester City oldu.Maçın 10. dakikasında Haaland sessizliği bozarken 20. dakikaya gelindiğinde Fabio Carvalho dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.İkinci yarıda bir kez daha Manchester City erken golü bularak 47'de Mahrez ile bir kez daha öne geçti. 1 dakika sonra 48'de Salah'ın golü tekrar eşitliği getirdi. 58. dakikaya gelindiğinde ise Nathan Ake, De Bruyne'ün asistinde golü bularak takımını 3-2 öne geçirdi ve Manchester City de maçı kazandı.Bu sonuçla Manchester City adını çeyrek finale yazdırmış oldu.