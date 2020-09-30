City, Lig Kupası'nda yoluna devam ediyor

İngiltere Lig Kupası maçında Burnley ile Manchester City, Turf Moor'da karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 3-0 kazanarak tur atladı.
Karşılaşmada City'nin golleri; 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'den geldi.
Manchester City, bu sonuçla beraber kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Manchester City, sıradaki maçında Premier Lig'de Leeds United deplasmanına çıkacak. Burnley aynı haftada, Newcastle deplasmanına konuk olacak.
Karşılaşmada City'nin golleri; 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'den geldi.
Manchester City, bu sonuçla beraber kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Manchester City, sıradaki maçında Premier Lig'de Leeds United deplasmanına çıkacak. Burnley aynı haftada, Newcastle deplasmanına konuk olacak.