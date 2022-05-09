'City, Haaland transferini bitirdi!'

Gösterdiği performansla adı sık sık dev kulüplerle anılan Erling Haaland transferin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



İngiliz basınına göre, Norveçli oyuncunun Manchester City ile her konuda anlaştığı ifade edildi.



YILLIK 30 MİLYON EURO



Haberde, İngiliz kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Haaland'ın yılda 30 milyon euro kazanacağı kaydedildi.



SERBEST KALMA MADDESİNİ ÖDEYECEK



Ayrıca Manchester City'nin Norveçli oyuncunun 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini de ödeyeceği aktarıldı.



Yıldız oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 29 maçta 28 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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