City Group, Vannes'i bünyesine kattı

Fransa 4. Lig ekibi Vannes Olympique kulübünden yapılan açıklamada City Football Group ile teknik ortaklık anlaşması imzalandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan duyuruda City Football Group anlaşmasının detaylarını paylaşan Başkan Maxime Ray, tarafların bilgi paylaşımlarının yanı sıra personel ve eğitim ortaklığı yapacaklarını belirtti. Tarafların ayrıca ortak etkinlikler ve aralarında alışverişler gerçekleştirebileceği de belirtildi.



Dünyanın dört bir yanında futbol kulübü yatırımları yapan ve amiral gemisinin Manchester City olduğu City Football Group'un bünyesinde New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F.Marinos, Girona FC, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu FC, Mumbay City FC , Lommel SK ve ESTAC Troyes bulunuyor.



