City, Foden'in golüyle sürprize izin vermedi

Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Brentford'u 1-0 yendi ve üst üste 10. maçını kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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City, Foden'in golüyle sürprize izin vermedi
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30 Aralık 2021 01:07
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda Brentford'a konuk oldu.

Ettihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Manchester City Foden'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip Manchester City, oyunu istediği ritmde tutarak rakibine gol şansı vermedi. 87. dakikada Laporte'nin golü VAR'dan iptal edilince City sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla ligde üst üste 10. maçını kazanarak 50 puana yükseldi, Brentford ise 20 puanda kaldı.


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