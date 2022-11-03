City evinde geriye düştü ama kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.



Gruptan çıkmayı daha önceki hafta kesinleştiren Manchester City, sahasında İspanyol Sevilla'yı 52'de Lewis ile 73'te Julian Alvarez ve 83'te Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise 31'de Rafa Mir kaydetti.



Dortmund ise Kopenhag deplasmanında 23. dakikada Hazard'la öne geçse de 41'de Haraldsson'un golü ile maç 1-1 sona erdi.



Bu sonuçlarla Manchester City, 14 puana yükseldi ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Dortmund ise 9 puana yükselerek ikinci sıradan üst tura yükseldi. 5 puandaki Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken Kopenhag 3 puanla bu sezonki Avrupa macerasını sonlandırdı.



G GRUBU PUAN DURUMU



Manchester City: 14

Dortmund: 9

Sevilla: 5

Kopenhag: 3



