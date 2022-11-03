City evinde geriye düştü ama kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Gruptan çıkmayı daha önceki hafta kesinleştiren Manchester City, sahasında İspanyol Sevilla'yı 52'de Lewis ile 73'te Julian Alvarez ve 83'te Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise 31'de Rafa Mir kaydetti.
Dortmund ise Kopenhag deplasmanında 23. dakikada Hazard'la öne geçse de 41'de Haraldsson'un golü ile maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçlarla Manchester City, 14 puana yükseldi ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Dortmund ise 9 puana yükselerek ikinci sıradan üst tura yükseldi. 5 puandaki Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken Kopenhag 3 puanla bu sezonki Avrupa macerasını sonlandırdı.
G GRUBU PUAN DURUMU
Manchester City: 14
Dortmund: 9
Sevilla: 5
Kopenhag: 3
Gruptan çıkmayı daha önceki hafta kesinleştiren Manchester City, sahasında İspanyol Sevilla'yı 52'de Lewis ile 73'te Julian Alvarez ve 83'te Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise 31'de Rafa Mir kaydetti.
Dortmund ise Kopenhag deplasmanında 23. dakikada Hazard'la öne geçse de 41'de Haraldsson'un golü ile maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçlarla Manchester City, 14 puana yükseldi ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Dortmund ise 9 puana yükselerek ikinci sıradan üst tura yükseldi. 5 puandaki Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken Kopenhag 3 puanla bu sezonki Avrupa macerasını sonlandırdı.
G GRUBU PUAN DURUMU
Manchester City: 14
Dortmund: 9
Sevilla: 5
Kopenhag: 3