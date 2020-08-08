City çeyrek finalde, Real evine dönüyor

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, ikinci maçı da aynı skorla kazanarak Lizbon'a gitmeye hak kazandı.Karşılaşmada Manchester City'nin golleri, 9. Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi. Real Madrid'in tek golü ise 28. dakikada Karim Benzema'dan geldi.karşılaşmanın 69. dakikasında Fransız stoper Raphael Varane'nin kalecisine verdiği kafa pası kısa kaldı ve araya giren Gabriel Jesus golü kaydetti. Bu gol Real Madrid'in çeyrek final umutlarını bitiren gol oldu.Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Real Madrid'le 3 farklı sezonda Şampiyonlar Ligi macerası yaşayan Zidane, bu 3 sezonun sonunda kupaya ulaşmıştı. Fransız teknik adam 4. sezonunda ilk kez kupaya ulaşamayacak.Turun ilk ayağında kırmızı kart gören Sergio Ramos, cezası nedeniyle bu maçta yer alamadı. Kaptanın yokluğunu derinden hisseden Real Madrid'de diğer eksikler ise Zidane'nin kadroya almadığı Gareth Bale ve karantina altında olan Mariano Diaz oldu.Manchester City'de diz sakatlığı olan Sergio Agüero ve sarı kart cezalısı Mendy, kadroda yer almadı.Çeyrek finale yükselen City, gecenin diğer maçında Juventus'a 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Olimpik Lyon ile eşleşti. Lyon, ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.İki takım 15 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek.