Cisse: "İnsanlığın çözmesi gereken bir sorun var"

Eski Fransız futbolcu Djibril Cisse, Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçı söylemle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Cisse: 'İnsanlığın çözmesi gereken bir sorun var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2020 02:34
Emekli futbolcu Djibril Cisse, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı sözlerle ilgili değerlendirmesinde insanlık adına çözülmesi gereken bu sorunun yeniden yaşandığını söyledi.

Cisse maçla ilgili değerlendirmesinde sert ifadeler kullanırken, "İnanılmaz, inanamıyorum! Bu maç yeniden oynatılmalı, ırkçı bir şey olduğu zaman buna sert bir savunma yapılmalıdır. Böyle bir durumda tabii ki maça devam edemezsiniz. İnsanlığın çözmesi gereken bir sorun var ve bu devam ediyor" diye konuştu.

Maçta adaleti temsil eden bir hakem tarafından ırkçı söylemin yapılmasını değerlendiren Cisse, "Orada doğru yolu göstermesi gereken bir hakem tarafından ırkçılık yapılması çok şaşırtıcı. Irkçılık kimse tarafından yapılamaz ama bir hakem tarafından yapılması çok kötü" sözlerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için