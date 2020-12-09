Cisse: 'İnsanlığın çözmesi gereken bir sorun var'

Emekli futbolcu Djibril Cisse, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı sözlerle ilgili değerlendirmesinde insanlık adına çözülmesi gereken bu sorunun yeniden yaşandığını söyledi.



Cisse maçla ilgili değerlendirmesinde sert ifadeler kullanırken, "İnanılmaz, inanamıyorum! Bu maç yeniden oynatılmalı, ırkçı bir şey olduğu zaman buna sert bir savunma yapılmalıdır. Böyle bir durumda tabii ki maça devam edemezsiniz. İnsanlığın çözmesi gereken bir sorun var ve bu devam ediyor" diye konuştu.



Maçta adaleti temsil eden bir hakem tarafından ırkçı söylemin yapılmasını değerlendiren Cisse, "Orada doğru yolu göstermesi gereken bir hakem tarafından ırkçılık yapılması çok şaşırtıcı. Irkçılık kimse tarafından yapılamaz ama bir hakem tarafından yapılması çok kötü" sözlerini kullandı.



