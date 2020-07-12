Cisse için kıran kırana pazarlık!

Beşiktaş transfer listesine aldığı Papiss Cisse için yıllık 1 milyon 100 bin Euro'ya kadar çıktı. Ancak golcü futbolcu 1 milyon 400 bin Euro talep etti.

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Cisse için kıran kırana pazarlık!
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12 Temmuz 2020 12:10
Beşiktaş transfer listesine aldığı Papiss Cisse için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli golcü için bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasını avantaj olarak gören yönetim bu transferi sonuçlandırmak istiyor.

EMRE KOCADAĞ DEVREYE GİRDİ

Papiss Cisse'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Senegalli futbolcu için yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

Ancak Cisse'nin menajerinin yıllık 1 milyon 400 bin Euro ile birlikte bir miktar imza parası talep ettiği ortaya çıktı. 2 taraf arasında görüşmelerin haftaya da devam edeceği belirlendi.

LİGDE 22 GOL KAYDETTİ

Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cisse bu sezon 22 gol atarken 1 asist yaptı. Performansıyla göz doldurdu.



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