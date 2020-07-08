Cisse: 'Galatasaray'ı akıllı oynayarak yendik'

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçta iki gol atan Papiss Cisse maçın ardından değerlendirmeler yaptı.



Galatasaray karşısında akıllıca oynadıklarını ifade eden Cisse, "Takım arkadaşlarım bugün tam bir takım gibi oynadı, üç puanı kazanmak için çok çalıştık ve Galatasaray karşısında da akıllıca oynayarak kazanmayı başardık. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz" dedi.



Kendisine koyduğu gol hedefini geride bıraktığını ifade eden Cisse, "Benim bu sezonki gol hedefim 16'ydı ancak şu anda 22 gole ulaştım. Sahada olduğum her an futboldan keyif almaya çalışıyorum, önemli iki hedefimiz var ve ben de bu hedeflere ulaşılması için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" dedi.



