Cisse, Alanyaspor tarihinin en golcüsü oldu!

Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Papiss Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı.
Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı.
Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.
Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı.
Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.