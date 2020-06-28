Cisse, Alanyaspor tarihinin en golcüsü oldu!

Alanyaspor'un santrforu Papiss Cisse, takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Cisse, Alanyaspor tarihinin en golcüsü oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2020 00:33
Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Papiss Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı.

Cisse, bu performansıyla  Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı. 

Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için