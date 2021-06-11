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Ciro Immobile: "Türkiye güçlü bir ülke"

İtalya Milli Takımı'nın golcüsü Ciro Immobile, Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Ciro Immobile: 'Türkiye güçlü bir ülke'
İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ciro Immobile, A Milli Takımımız karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Ciro Immobile "Uzun süreden sonra taraftarların statta sevindiğini, galibiyet kutladığını görmek harikaydı. Bu lanet olası virüs döneminde, bu kadar uzun süre sonra nihayet buluştuk." dedi.

Maçı değerlendiren Ciro Immobile "Maçta sabır gösterdik. Türkiye güçlü bir ülke ve birçok üst düzey takım için sorunlara neden oldu, galibiyetler aldı. İlk yarıda onları yormaya çalıştık. Topu sürekli sağa ve sola oynayarak, savunmalarını açmaya çalıştık. Ne yazık ki, yüksek toplarda o kadar etkili olamadığımız için sürekli adeta duvarlarına çarptık." dedi.

"TÜRKİYE ARADAN SONRA YORULDU"

Açıklamalarına devam eden Immobile "Türkiye aradan sonra ikinci yarı daha fazla yoruldu. Golden sonra savunmada daha fazla boşluk vermeye başladılar. İşte o zaman kalitemiz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile, "EURO 2020'deki ilk maçımda gol attım, daha iyisi olamazdı" diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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