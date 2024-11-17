Ciro Immobile, Türk kültürüne kapıldı

Kebapların ve çorbaların tadına baktı. Yeni mutfak deneyimlerine açık oluşu Türk kültürüne kapılmasını sağladı. Bu durum Beşiktaş yöneticilerini de etkiledi. Immobile ve ailesi için İstanbul'da yaşam sadece futbol ve antrenmandan ibaret değil. Çift birlikte vakit geçirmeye, şehri keşfetmeye ve aile anlarının tadını çıkarmaya çalışıyor. Ciro Immobile'nin İstanbul'daki yaşamı bu nedenle futboldan kültüre, gastronomiden aile ilişkilerine kadar uzanan bir deneyimler mozaiğidir."