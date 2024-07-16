Ciro Immobile tam not aldı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Immobile, ilk antrenmanında çalışkan görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile tam not aldı
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16 Temmuz 2024 08:45
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenman ile devam etti. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. İdmanı, yöneticiler; Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

IMMOBILE'YE TAM NOT

İdmana damgasını, yeni transfer Ciro Immobile vurdu. İtalyan golcü, hırslı ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik ekipten tam not aldı.



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