Ciro İmmobile takıma dönüyor

Beşiktaş'ta geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bodo Glimt ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin sakatlığını atlattığı ve cuma günü başlayacak hazırlıklarda yer alacağı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 9 gol kaydetti.
Immobile'nin yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta bu bölgede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu görev yapmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 9 gol kaydetti.
Immobile'nin yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta bu bölgede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu görev yapmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.