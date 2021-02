Ciro Immobile: 'Lewandowski dünyanın en iyisi'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek olan Lazio'da golcü oyuncu Ciro Immobile, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Ellerinden gelenin fazlasını vermeleri gerektiğini dile getiren Ciro Immobile, "Açıkçası zor bir maç olacak. Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğimizin bilincinde olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zaman yaptığımız işi yapacağız. Mükemmel oyuna ulaşmak için fazladan bir şeyler vermemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.



Bayern Münih'in zayıf noktalarını bulmaları gerektiğini belirten İtalyan futbolcu, "Onlar çok hücumcu bir takımlar. Hızlı ve kusursuz bir futbol oynuyorlar. Bu yüzden onların saldırılarını durdurmak bizim için zor olacak. Eğer bunu başarabilirsek sonrasında zayıf noktalarından sorun çıkartmaya çalışacağız. Önceki maçlarda olduğu kadar çok şansımız olmayacak. Dolayısıyla zaaflarından yararlanmaya odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.



Lazio'nun 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmış olmasına dikkat çeken Immobile, "Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla karşılacağız. Bu oyunun her yönünü anlamak için çok önemli. Ancak elenirsek de Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunumuzdan memnun olmalıyız. 20 yıl sonra buraya gelmek kulüp için büyük bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.



Lewandowski'nin dünyanın en iyi 9 numarası olduğuna vurgu yapan golcü futbolcu, "Lewandowski asla tatmin olmaz. Her yıl gelişmeye ve sınırlarının ötesine geçmeye çalışıyor. O tam bir golcü. Bence dünyadaki en iyi 9 numara o. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Altın Ayakkabı'da onu mağlup etmek çılgıncaydı. Kendisi ve Ronaldo gibi büyük oyunculara meydan okumak bana büyük mutluluk getirdi." diyerek sözlerini noktaladı.