SALDIRGAN, RAKİP TAKIM TARAFTARI ÇIKTI!

Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın forvetiailesiyle tatildeyken elinde bıçak olan bir adam tarafından tehdit edildi.İtalyan basınında yer alan habere göre, Immobile ailesi ve arkadaşları ile birlikte İtalya'nın Francavilla al Mare bölgesinde bir plajda tatilini geçiriyordu. Plajda onların yanına yaklaşan bir adam, Immobile'nin arkadaşları ile tartışmaya başladı ve bu şahıs, tartışmanın devamında Immobile ve arkadaşlarına bıçakla saldırmaya kalkıştı. Plajdaki diğer insanlar duruma müdahale etti ve bıçaklı saldırgan, plajı terk etmek zorunda kaldı.Saldırgan, polis tarafından yakalanamadı ama güvenlik kameralarından bıçaklı şahıs tespit edildi. Saldırganın, bir rakip takımın sabıkalı holiganı olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin, sabıkasından dolayı spor müsabakalarına katılmasının yasak olduğu da belirtildi.