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Ciro Immobile, deniz kenarında bıçaklanıyordu!

İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun forveti Ciro Immobile, bir plajda arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkartırken, az kalsın bıçaklanıyordu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ciro Immobile, deniz kenarında bıçaklanıyordu!
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08 Temmuz 2018 15:20
Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın forveti Ciro Immobile, ailesiyle tatildeyken elinde bıçak olan bir adam tarafından tehdit edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Immobile ailesi ve arkadaşları ile birlikte İtalya'nın Francavilla al Mare bölgesinde bir plajda tatilini geçiriyordu. Plajda onların yanına yaklaşan bir adam, Immobile'nin arkadaşları ile tartışmaya başladı ve bu şahıs, tartışmanın devamında Immobile ve arkadaşlarına bıçakla saldırmaya kalkıştı. Plajdaki diğer insanlar duruma müdahale etti ve bıçaklı saldırgan, plajı terk etmek zorunda kaldı.



SALDIRGAN, RAKİP TAKIM TARAFTARI ÇIKTI!

Saldırgan, polis tarafından yakalanamadı ama güvenlik kameralarından bıçaklı şahıs tespit edildi. Saldırganın, bir rakip takımın sabıkalı holiganı olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin, sabıkasından dolayı spor müsabakalarına katılmasının yasak olduğu da belirtildi.

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