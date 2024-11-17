Ciro Immobile'den Beşiktaş'a iyi haber

Kasımpaşa ile 2 Kasım'da oynanan maçta sağ uyluk arka adalesinden sakatlanan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin Göztepe maçında sahada olması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'den Beşiktaş'a iyi haber
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17 Kasım 2024 12:14
Beşiktaş'ta gözler deneyimli santrfor Ciro Immobile'ye çevrildi.
 Kasımpaşa ile 2 Kasım'da oynanan maçta sağ uyluk arka adalesinden sakatlanan İtalyan golcü, Malmö ve Başakşehir karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı. Tedavisine yoğun biçimde devam edilen Immobile'nin milli aradan sonra Göztepe ile oynanacak kritik müsabakaya yetişebileceği öğrenildi.

ESKİ SİSTEME DÖNECEK

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçında Immobile'ye büyük olasılıkla ilk 11'de forma verecek. Deneyimli golcünün takıma dönmesiyle birlikte Semih Kılıçsoy'un yeniden sol kanada geçmesi ve Joao Mario'nun kulübeye çekilmesi bekleniyor.  

 
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