Ciro Immobile: 'Avrupa Ligi'nde içim çok rahat'

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan kazanamamış olmalarına aldırmadığını söyleyen Immıbile, "İlk iki maçta eksiklerimizi ve nasıl oynamamız gerektiğini gördük. Gruptan rahat çıkarız" dedi.





UEFA Avrupa Ligi'nde 36. ve son sırada bulunan siyah beyazlıların İtalyan yıldızı bunu dert etmiyor. Millî arada Dubai'ye giden İmmobile, burada İtalyan basınına konuştu. Beşiktaş'ın en golcü ismi olan 34 yaşındaki oyuncu, Ajax ve Frankfurt maçlarını artık geride bıraktıklarını belirterek, "Şanssız maçlardı. Bu maçlarda eksiklerimizi ve nasıl oynamamız gerektiğini gördük. Sonuncu olmamız önemli değil, gruptan çok rahat çıkarız" dedi.





Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen İmmobile, "Beşiktaş'ta her şey en üst seviyede. Çok profesyonel bir ortam var. Bu kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Böyle bir takımda yer almak da bir ayrıcalık" dedi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da konuşan yıldız oyuncu, " Çalışmayı seviyor. Hem çok disiplinli hem de bir arkadaş gibi. Bizden ne istediğini çok iyi anlatıyor. Bunun karşılığını ona en iyi şekilde vermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.



