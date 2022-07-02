Cirit atmada gümüş madalya başarısı!

Milli sporcu Eda Tuğsuz, Akdeniz Oyunları'nda 59,30 metrelik atışıyla gümüş madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cirit atmada gümüş madalya başarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2022 21:38
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar cirit atma finali yapıldı.

Milli atlet Eda Tuğsuz, 59,30 metrelik atışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Aynı müsabakada bir diğer milli atlet Esra Türkmen ise 56,03'lük mesafeyle 4. sırayı aldı.

Bu disiplinde Sırp Adriana Vilagos, 60,22 metreyle altın madalya elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ