Cirit atmada gümüş madalya başarısı!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.



Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar cirit atma finali yapıldı.



Milli atlet Eda Tuğsuz, 59,30 metrelik atışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Aynı müsabakada bir diğer milli atlet Esra Türkmen ise 56,03'lük mesafeyle 4. sırayı aldı.



Bu disiplinde Sırp Adriana Vilagos, 60,22 metreyle altın madalya elde etti.





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