Çipras ve Pelkas buluştu

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülkesinin eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile buluştu

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Çipras ve Pelkas buluştu
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10 Mart 2022 09:17
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yunan on numarası Dimitris Pelkas, ülkesinin eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile buluştu.

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ailesiyle birlikte üç gün süren İstanbul tatili gerçekleştirdi.

Ortaköy'de Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas ve nişanlısı Kiveli Marda ile bir araya gelen Çipras, İstanbullu Rumların kurduğu Beyoğlu Spor Kulübü'nü de ziyaret etti. Pelkas'ın nişanlısı Marda'nın babasının Çipras hükümetinde bakan yardımcılığı yaptığı öğrenildi. 

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