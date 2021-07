Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Tokyo için 40 kota hedefiyle yola çıktıklarını ancak 25 kota kazandıklarını hatırlatan Çintimar, "Bu 25 kotadan 6'sı yürüyüşte, tarihimizde ilk defa yürüyüş branşında tam takım olarak olimpiyata katılmış olacağız. Maratonda 3 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sırıkla yüksek atlamada tarihimizde ikinci kez olimpiyata katılıyoruz." dedi.



Türk atletizminin önceki yıllara göre çok üst noktada olduğunu dile getiren Çintimar, şöyle devam etti:



"Alınan kotalar gidilen yarışlar, Türk atletizmi için son derece önemli. Şu an gençler ve 23 yaş altı kategorisinde dünya sıralamasında ilk 10'un içerisinde 20'ye yakın sporcumuz var. İnşallah hep birlikte daha da ileriye doğru gideceğiz. Milli takımımızda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden sporcumuz var. Bu bizi ayrıca mutlu eden bir özellik."



TAF Başkanı Çintimar, "Olimpiyatlarda bugüne kadar tarihimizde 3 madalyamız var, hedefimiz o 3 madalyayı geçebilmektir. Ama atletizmde madalya sözü vermek yanlış olur. Ümidimiz ve inancımız odur ki, çok daha güçlü çok daha başarılı bir olimpiyat geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Rio'ya giderken o günkü dereceler bu olimpiyatta olsaydı 73 sporcuyla katılıyorduk"



Olimpiyatlara katılımla ilgili "ranking" sistemi olduğunu, bu sistem içerisinde Türk atletlerinin kota alamadığını aktaran Fatih Çintimar, 14 milli sporcunun çok küçük puan farklarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını kaçırdığını belirtti.



Hedefledikleri 40 kotayı dolduramadıklarını ifade eden Çintimar, "Hedefimiz olimpiyatlarda daha başarılı olmak. Daha sonra da 2024 olimpiyatlarında da inşallah 'madalya alır mıyız'ı değil de kaç tane madalya alacağımızı konuşacağımız bir ekiple orada olacağız. Burada da aynı ekip ama orada daha güçlü olacağız. Çünkü bu çocukların tamamına yakını genç çocuklarımız." diye konuştu.



Milli çekiççi Eşref Apak'ın 5. kez olimpiyatlara katıldığını hatırlatan Çintimar, "Eşref'in orada madalya almasını canı gönülden arzu ediyoruz. Kendisinin de bu konsepte çalıştığını biliyoruz, ama final atması bizim için madalya kadar önemlidir." şeklinde konuştu.



Kotalarla ilgili derecelerin çok güçleştirildiğine işaret eden Başkan Çintimar, "Bir önceki Rio olimpiyatlarına giderken o günkü dereceler bu olimpiyatta olsaydı 73 sporcuyla katılıyorduk. Çünkü atletizmde dereceler inanılmaz seviyede aşağı doğru çekildi. Dereceler daraltıldı." bilgisini verdi.



Çintimar, şöyle devam etti:



"2000 yılında 6 sporcuyla katılmışız, 2008'de 15 sporcuyla, 2012'de 24 sporcuyla, bugün de 25 sporcuyla katılıyoruz. Bazı sporcularımızın 2 kotası olduğu için 29 kotayla olimpiyatta ülkemizi temsil edeceğiz. Şu an katılım anlamında da en fazla kotası olan federasyonuz, dönüşte de inşallah en fazla madalyası olan federasyon olacağımıza inanıyorum."



Basında hakkında çıkan bazı iddialar için de Başkan Çintimar, "Beyhude çabalara fırsat vermeyeceğiz, bunlar seçim atmosferinde seçim yatırımı için, karalama için uğraşılan beyhude çabalardır. Bu çabalarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Bundan önce orada yazılan bütün konularla alakalı da gerekli mahkemelere kendimiz vererek bu davaları kazandık." ifadelerini kullandı.