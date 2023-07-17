Çintamar: 'En büyük kafileyi oluşturduk'

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 2020 yılında kulüplerle yaptığı istişare sonucu liglerde ve milli takımda yabancı sporcu yarıştırılmamasına ilişkin bir karar almıştı. TAF Başkanı Fatih Çintimar, federasyon olarak aldıkları bu karara ve kararın etkilerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



"YABANCI TRANSFERİNE SON"



Diğer spor branşlarında federasyonların başarı adına yabancı sporculara yer veren politikalara sahip olabileceğini belirten Çintimar, buna karşın TAF olarak yerli atletlerle başarı kovaladıklarını kaydetti. Çintimar, "Biz, Türkiye atletizmi için Süper Lig ve alt liglerde yabancı sporcu yarıştırılmaması kararı aldık. Kulüplerimizle bu kararı aldık ve son derece mutluyuz. Tamamen bütün kulüplerimiz kendi yetiştirdikleri veya Türkiye içinden transfer ettikleri çocuklarımızla yarışıyorlar. Bu karar milli takım için de geçerli. Milli takımda da tamamen kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla ülkemizi temsil ediyoruz. Tabi ki dışarıdan gelip, ülkemizin vatandaşı olarak bizi bugüne kadar temsil eden tüm sporcularımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra hoca transferine evet ama sporcu transferinde yeterli olan genç nüfusumuzla devam etmek istiyoruz" dedi.



Futboldaki yabancı oyuncu oynatma politikasını da değerlendiren Çintimar, "Futbol federasyonu ayrı bir sektör. Seyircisi ve sahası ayrı bir alan olduğu için oradaki konuları değerlendirmemiz yanlış olur" diye konuştu.



"YÜKSELMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Altyapılardan gelen sporcuların başarılarına değinen Çintimar, "Bu başarı, atletizme değer veren kulüplerimizin desteğiyle elde ediliyor. Başarılardaki en büyük pay sahiplerinden biri de antrenörlerimiz. Sporcularımızla gece gündüz çalışarak çocuklarımızı buralara getirdiler. Şu an, Cumhuriyet tarihindeki en büyük atletizm kafilesini oluşturduk. Burada çocuklarımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bunların hepsi yaptığımız ilklerin devamıydı. İlkleri yapmaya devam edeceğiz. İlk 5 yılımızda ülkemizdeki doping ve zararlı şeylerden korunmak için yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün yeni bir altyapı ve ekibimiz var. Buradaki sporcularımızın tamamı altyapılardan yetiştirdiğimiz genç çocuklarımız. Her birinin 10-12 yıl ülkemizi temsil edecek kapasiteleri var. Burada da çocuklarımız 6 madalya ile tarihi rekor kırdılar. Bugüne kadar gidip de madalya alamadığımız tek bir müsabaka var, onun dışında hep madalya ile döndük. Grafiğimiz yükselmeye devam edecek. Biz hem Dünya Üniversite Oyunları'nda hem Avrupa U23'te yarışacak sporcularımızı hem de olimpiyatlarda yarışacak sporcularımızı riske etmemek için Polonya'daki Avrupa Oyunları'na götürmedik. Polonya'da 4 madalya aldık, 8 de, 10 da olabilirdi. Bütün varlığı tek bir turnuvada harcamamak gerekiyor. Çocuklarımızın ileride alacakları madalyaları da düşünerek hareket ettik. Atletizmde sadece bu ay yurt dışında yarışan 150'ye yakın sporcumuz var. Bu sporcularımız ülkemizi en iyi noktalarda temsil etmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.



"YERİNİ SABİTLEDİ"



Milli atlet Ersu Şaşma ile ilgili de konuşan Çintimar, "Ersu, hoca değişiminden sonra yoluna devam ediyor. Yoluna devam ederken arada bazı yarışmalarda performansta düşüş söz konusuydu. Almanya'daki yarışta 5.90 atlayarak olimpiyat kotasını geçti. Hem Türkiye hem Balkan rekoru olması lazım. Böyle bir dereceyle dünyadaki yerini sabitledi, 'Ben dünyada zirvedeyim' diyebilecek bir sporcu olduğunu gösterdi. Kötü derece elde ettiğinde hemen başka şeylere başvurup sporcumuzu yıpratmaya çalışanlar oluyor. Atletizmde bazen inişler bazen çıkışlar olur. İnişler olduğunda destek olunması, moral motivasyon bozucu söylemlerden uzak durulması gerekiyor. Çocuklarımız iyi derece yapamadığında da onlara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.



