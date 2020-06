Cinsel gücü artıran ilaçlar nelerdir? Cinsel gücü arttırmak için ne yenir?

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN YİYECEKLER NELERDİR?

Cinsel gücü artıran ilaçlar ve besinler bulunmaktadır. Bu konuda uzun yıllardır yapılan araştırmalarla ilaçların cinsel güç üzerinde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Cinsel gücü arttırnak için ilaç yerine doğal yiyecekler tercih edenler de vardor. Kişinin kendi isteğine göre şekillenen cinsellik konusunda çeşitli ilaçların olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, kan dolaşımını düzenleyen pekmez, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Sperm sayısını ve kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan beylerin kısırlık tedavisini kolaylaştırıyor. Her gün bir çay kaşığı pekmez tüketilmesini öneren uzmanlar, bu gıdanın sağlığa olan faydaları uzun uzun ifade ediliyor.Cinsel isteği artırıcı etkileri olan maddelere genel olarak afrodizyak deniliyor. Antik çağlardan bu yana birçok toplumda cinsel performansı artırdığına inanılan besinlerle ilgili reçeteler hazırlanmış, araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda, bazı ürünlerde bulunan etken maddelerin cinsel hayatı olumlu yönde etkilediği, libido üzerinde etki yaparak cinsel isteği ve cinsel organa giden kan akımını artırdığı tespit edilmiştir.Cinsel gücü artırıcı besinlerden biri pekmezdir. Ayrıca sperm sayısını artırıcı özelliği de kesinlik kazanmıştır. Çocuk sorunu yaşayan bireyler tarafından tüketilmesi önerilir. Bilindiği yurdumuzda pek çok pekmez çeşidi vardır. Bunların en bilindik olanları dut, keçiboynuzu ve üzüm pekmezidir. Bir de çok az bilinen Andız pekmezi vardır ki tam bir şifa deposudur. Peki hangi pekmez hangi hastalığa iyi gelir. Sizin için pekmezlerin en belirgin faydalarını derledik. Önce erkeklerin derdinin devası olan pekmezle başlayalım.Antep fıstığı cinsel isteğinizi artırmanızdaki en büyük yardımcınız olabilir. İçerdiği L-arginin maddesi, protein ve E vitamini ile cinsel bölgeye giden kan akışını artırarak, cinsel uyarılmanıza yardımcı olur.Tıpkı Antep fıstığı gibi karpuz da içerisinde L-arginin maddesini barındıran bir diğer besin. Karpuz da cinsel gücünüzü artıran besinler arasında.Greyfurt cinsel isteği artırmasının yanında vücudunuz için de çok faydalı bir besindir. İştahızı açmakla birlikte karaciğerinizi çalıştırır ve bağışıklığınızı güçlendirir. Uzmanlar greyfurt meyvesinin yenilmesinden çok suyunun içilmesinin daha faydaları olduğu konusunda uyarıyor. Greyfurtun suyu sabahları aç karnına içilmelidir.İçerisinde seratonin ve fenetilamin maderini barındırması nedeniyle yerken mutlu oluruz. Bundan daha da önemlisi yapılan araştırmalar sonucu çikolatanın az da olsa afrodizyak etkisi olduğu ve cinsel istek artırıcı olduğunu oraya çıkarttı. Bu yüzden çikolata yemek cinsel gücü artırır.İçinde bulundurdukları E vitamini sayesinde iktidarsızlığa engel olurlar. Cinsel arzuyu artırırlar. Aynı zamanda kalp ve sinir hastalıklarını önledikleri ortaya çıkmıştır.İçerisinde A vitaminini ve potasyumu barındırır. Beyin ve kasların daha uyumlu çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar. Aynı zamanda sindirim sisteminin çalışması için faydalıdır. Cinsel gücün artmasında etkilidir.Bu besinler bol lifli ve bol proteinli besinlerdir. Tüketildiklerinde bol enerji verirler ve böylece cinsel isteği artırırlar. İçerisinde aynı zamanda B vitamini barından bu yiyecekler bedensel yorgunluğun yanında zihinsel yorgunluğa da iyi gelir.A vitamini, çinko, potasyum, kalsiyum ve demir gibi birçok maddeyi içerisinde bulunduran incirin şeker oranı çok yüksektir. Ancak bu şeker, kan şekerini yükseltmediği için gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Cinsel gücün artmasında etkilidir.Muz içerisinde magnezyum, mineral, demir, lif ve C vitamini barından, çok zengin bir maddedir. Erkekte sperm üretimini ve cinsel isteği artıran muz aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir.İçerisinde A, B1 ve C vitaminini barındırır. Aynı zamanda kükürtlü yağa sahip olan sarımsak bu yağ içerisinde bol miktarda akil sülfür barındırır. Sarımsak insana canlılık verir. Kadın ve erkekte cinsel arzuyu uyandırır.Yüksek miktarda A vitamininin yanında; potasyum, çinko, demir ve fosfor da içerir. Havuç vücudu güçlendirir. Bağışıklığı artırır. Gözler için de çok yararlı olan havuç cinsel gücünüzün artmasında büyük bir yardımcıdır.İçerisinde demir, potasyum ve kalsiyum bulundurur. Pekmez, olmazsa olmazı tahin ile yenilirse etkisi çok daha fazla artar. Vücuda enerji verir ve kırmızı kan hücrelerinde oksijeni taşır. Bu sayede cinsel isteği de artırır.Bu besinler içerisinde bolca lif, B1 vitamini, protein, demir ve sodyum içerir. Cinsel isteği artırması yanında zekanın gelişmesinde de etkilidirler.Eski zamanlardan beridir afrodizyak etkisi bilinmekte ve kullanılmaktadır. İçerisinde çok fazla çinko bulunur. Çinko, erkekte sperm kalitesinin artmasına yardım eder bunun yanında erkeklik hormonlarının yapımında etkilidir.İçerisinde bolca aminoasit vardır. Yapılan araştırmalar sonucu hormonları tetiklediği sonucuna varılmıştır. Ancak bu kısa süreli bir kullanımda değil, uzun dönemde gelen bir etkidir.Eski dönemlerden beridir Çin'de cinsel isteği artırmak için kullanılan kök bitkisidir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu doğrulanmış ve Ginseng'in cinsel birleşme arzusunu artırdığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda cinsel bölgedeki kan akışını hızlandırıp ereksiyon kalitesini artırır.