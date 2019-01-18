Çinliler şimdi de Payet'in peşinde!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG Arnautovic'in ardıdan şimdi de Payet'in peşinde düştü.West Ham'ın Marko Arnautovic için 37 milyon euroluk teklifi reddetmesinin ardından Shanghai SIPG Marsilya forması giyen yıldız oyuncu Dimitri Payet'e rotasını çevirdi.Fransız basınında yer alan haberde, Shanghai SIPG'nin Payet'e Marsilya'da kazandığı paranın iki katını teklif ettiği ve Fransız temsilcisinin de 32 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.Payet bu sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 18 maça çıkarken, 4 gole imza attı.