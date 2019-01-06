ALAN'IN YERİNE BRUGGE'DEN WESLEY

ALAN'DAN 65 MAÇTA 37 GOL 17 ASİST

Guangzhou Evergrande'nin Alan Carvalho'nun ayrılığına hazır olduğu ve yerine transfer edilecek golcünün bile belli olduğu yazıldı.Çin basınında çıkan haberde; Alan Carvalho'nun Guangzhou'dan ayrılma kararı aldığı vurgulandı. Brezilyalı golcünün, birkaç gün içerisinde Türkiye'de olacağı ve Galatasaray'a imza atacağı bilgisi verildi.Alan'ın ayrılık kararı alması sonrası, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun raporu doğrultusunda forvet arayan Guangzhou'nun, Club Brugge'den Wesley için görüşmelere başladığı belirtildi.Belçika basınında da yer bulan haberlerde; Guangzhou'nun Wesley için 25 milyon Euro teklif etiği, oyuncuya da Brugge'dan aldığı paranın katbekat fazlasının önerildiğinin altı çizildi.Fakat, 22 yaşındaki Wesley için Avrupa'dan CSKA Moskova, Arsenal, Lazio, Real Betis, Sevilla gibi takımların da ilgilendiği ve bu transferin kolay olmayacağı ifade edildi.Kariyerinde Fluminense, Salzburg gibi kulüpler de olan Alan, Ocak 2015'te 11.1 milyon Euro karşılığı Guangzhou'ya transfer olmuştu. Alan, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 65 maçta 37 gol atıp 17 asist yaptı.