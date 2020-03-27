'Çinli yetkililer, Türkiye'ye mücadele için 4 ana öneride bulundu'

Koronavirüsle mücadle kapsamında Sağlık Bakanlığı, Çin ile ciddi bir işbirliğine gitti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çin'de Koronavirüs'le mücadelede başarılı olan sağlık ekibi ortak toplantı yapan Bilim Kurulu üyeleri ile görüşmesini bugünkü köşesinde kaleme aldı. Selvi, Çinli ekibin Türkiye'ye mücadele için 4 ana öneride bulunduğunu belirtti.Selvi, 'Çinli doktorlar koronavirüsle mücadelede ne önerdi?' başlıklı bugünkü yazısında "Toplantıdan önce Bilim Kurulu üyelerinden sorular alınmış. Ama toplantının sonunda da Çin heyetine sorular yöneltilmiş. Çin verileri dünyayla paylaştığı ve bizim Bilim Kurulu üyelerimiz bunu takip ettiği için sorularla konuyu açmışlar. Bilim Kurulu üyeleriyle konuştum. Toplantıda Çin heyeti kendi deneyimlerini paylaşmış. Covid-19'u ilk tespit ettiklerinden ne yaptıkları ve salgını nasıl önlediklerine kadar anlatmışlar. Çinli doktorların en çok neyin üzerinde durduklarını sordum. 'Bulaşın önlenmesine dönük tedbirlere yoğunlaşılmasını' önermişler. Bu virüsün temel özelliği hızla yayılma olduğu için bulaşın önlenmesine dönük önlemlere ağırlık verilmesini istemişler" bilgisini paylaştı.Selvi, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:"Elbette başka önerileri de var ama bu çok önemli bir nokta. Peki bulaşın önlenmesi için Çin ne tür önlemleri almış? Çin heyeti Koronavirüs'le mücadelede etkili olan önlemleri şöyle sıralamış:1- İzolasyon. Çin, Koronavirüs'ü tespit ettikten sonra ilk olarak Vuhan kentini karantina altına almıştı. Koronavirüs'ün diğer virüslere göre daha hızlı yayılma özelliği olduğu için Çin heyeti, "izolasyon, izolasyon, izolasyon" demiş.2- Koronavirüs tanısı konulan kişilerin karantinaya alınması.3- Yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması.4- Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının karantinaya alınması.Dikkatinizi çekti mi, dört önlemden biri izolasyon, diğer üçü ise karantina."