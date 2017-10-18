Çinli çılgın FM'ciyle tanışın! FM aşkına 20.000 km yol...

Çinli bir futbolsever, 20.000 km kat ederek şehrinden hayranı olduğu takımı ziyaret etmeye geldi.Çinli Huang Wenbin'in rotasındaki varış noktası Old Trafford, Anfield veya Stamford Bridge değildi. Onun rotası Millbank Linnets Stadium'du. İngiltere'nin Kuzey Batı Şehirleri Premier Ligi'nde mücadele eden Runcorn Linnets takımı'nı tutuyordu.Wenbin'in Runcorn aşkı, ünlü Championship Manage 01/02 oyunuyla başladı. O takımı en üst lige kadar çıkardığını söylüyor Wenbin. David Beckham, Ryan Giggs, Roberto Carlos ve Edgard Davids gibi oyuncuları transfer ettiğini, İngiltere Premier Ligi'ni, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığını ekliyor.Bu küçük kulübe olan sevgisi o kadar büyümüş ki, İngiltere'ye giderek ziyaret etmek istemiş; "Runcorn'u görme isteğim ilk olarak 2015 yılında aklıma düştü. Daha önce Steven Gerrard'ın son maçını izlemek için Anfield'a gitmiştim. Anfield'ın otoparkına, Runcorn yazdım. Arkadaşıma, 'Bir gün kulübümü bulacağım' dedim ve buldum!""Çin'in Xiamen kentinden Liverpool'a uçak var ama 24 saat sürüyor." diyerek sözlerini sürdüren Wenbin, "Bu stadyumu görmeyi uzun zamandır bekliyordu. Buraya gelene kadar birçok kez yolumu kaybettim. Otobüsün saatini kaçırdım. Runcorn Linnets'in yakınından geçen bir otobüs aradım. 3 saat boyunca kulüp binasını aradım. Kötü İngilizcem nedeniyle birçok kez yanlış anlaşılmalar oldu."Runcorn'u bulup hikayesini anlattıktan sonra kulüp başkanı Mark Buckley, Wenbin'i bizzat gezdiren kişi olmayı kabul etmiş; "Çok mutluluk verici bir durum. Çünkü, bir adawm dürüstçe ve sevgiyle hikayesini anlatıyor. Ben bu ziyaretten çok keyif aldım. Harika saatler geçirdim."