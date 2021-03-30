Çin'in son şampiyonu iflas ederek ligden çekildi

Çin Süper Ligi'nin son şampiyonu Jiangsu, Suning grubun kulüp üzerindeki desteğini çekmesiyle zor günler yaşıyor.



Kulübün büyük yatırımlar yaparak transfer ettiği oyuncularla şampiyonluk yaşaması sonrası, Suning grup yeni sezonda kulüp üzerindeki desteğini kesme kararı aldı. Bu karar sonrası kulübün yıldızları Alex Teixeira, Eder, Miranda olmak üzere takımdan ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından akıbeti merak edilen Jiangsu kulübü, yeni sezonda Çin Süper Ligi'nde mücadele etmeyeceğini duyurdu.



Son şampiyon Jiangsu'nun yerine yeni sezonda Çin Süper Ligi'ne Cangzhou Mighty Lions kulübünün eklendiği açıklandı.



