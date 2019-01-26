Çin'i sallayan Bakambu: 'Türkleri görünce karar verdim'

"DÖNERSEM İNGİLTERE YA DA İSPANYA"

Ligi ekiplerinden'da forma giyenun eski oyuncularından, bu dönemde takımından dönmeyi düşünmediğini belirtti ve Kongo Milli Takımı tercihini anlatırken Türkiye'den bahsetti.Adının büyük kulüplerle anılmasıın normal olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Çok gol atan forvetlerin ismi başka takımlarla anılır ki bu dönemde de adımı birçok takımla yan yana gördüm. Özellikle İspanya'da iyi işler yaptığım için Betis, Villarreal, Valencia gibi takımların hedefinde olduğum yazıldı. Bu aynı zamanda iyi iş çıkardığımı gösterir" yorumunu yaptı.Avrupa'ya dönerse İspanya ya da İngiltere'de oynamak istediğini vurgulayan golcü isim, "İngiltere'de oynama hayalim var, İspanya'ya gittiğimde kariyerimde de en iyi seviyeye ulaşmıştım. Bu yüzden bir gün İspanya'ya da dönmek isterim. Beijing ile sözleşmem var ve amacım geçen sezondan daha iyi olmak. Milli takımda da başarılı olmakı istiyorum, önümüzde önemli turnuvalar var." dedi.Alt yaş kategorilerinde Fransa'da oynamasına rağmen Kongo'yu seçmesinin nedeni sorulan Bakambu, "Farkı yaratan neydi? Fransa'da oynarken de Kongo'da ciddi bir hayran kitlem vardı. Birçok mesaj, video, yorum geliyordu." cevabını verdi.40 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutan Bakambu, Beijing Guoan'da 28 maçta 23 kez ağları sarsarak başarılı bir dönem geçirdi.