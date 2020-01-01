Çin'den, "Morey, Hong Kong'u desteklediği için işinden atıldı" iması!

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, Houston Rockets'ın eski genel menajeri Daryl Morey'nin, Hong Kong protestolarını desteklediği için Rockets'tan zorla gönderildiğini ima etti.



Morey'nin Rockets'ı terk etme kararının kendisine ait olduğu bildirilse de, CCTV'nin yorumları, eski GM'in ayrılışının Hong Kong protestolarını destekleyen tweetiyle ilgili olduğunu ima ediyor.



CCTV, web sitesinde yayınladığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Çin halkının duygularını incitmeye çalışan her söz ve eyleme karşılık bir bedel ödenmesi gerekeceğini yineliyoruz."



Morey'nin istifasının haberi, Twitter'ın Çince karşılığı olan Weibo'da çok iyi karşılanmıştı. Manilla Bülten makalesine göre, "Morey istifa ediyor" hashtag'i Cuma öğle yemeği saatinden itibaren 110 milyon kez görüntülendi ve en çok trend olan 25 konu arasına girdi



NBA-Çin iş ilişkisi birçok tartışmaya konu olmuştu. Geçenlerde Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Megyn Kelly'nin kendisine Çin'deki insan hakları ihlallerini kınayıp kınamadığını sorması üzerine, Çin ile iş yapmanın uygun olduğunu belirtmişti.



