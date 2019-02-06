Çin'den Mario Mandzukic için servet!

Serie A ekiplerinden Juventus'un 32 yaşındaki futbolcusu Mario Mandzukic, Çin'e transfer olmayı reddetti.Marek Hamsik'i kadroya katmaya hazırlanan Çin ekibi Dalian Yifang, Juventuslu Mario Mandzukic için de harekete geçti.İtalya basınında yer alan habere göre; Dalian Yifang, Hırvat golcüye yıllık 10 milyon euro maaş teklifinde bulundu.Haberde; Mario Mandzukic'in teklifi reddettiği ve Juventus'un teknik direktörü Max Allegri'nin bu karardan ötürü mutlu olduğu belirtildi.Juventus ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Mandzukic, bu sezon 22 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.