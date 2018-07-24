Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, transfer listesinde yer alan ve Çin'de forma giyen'i bekliyor.Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen oyuncu hakkında konuşan Başkan Erol Bedir, "" dedi.Sarı kırmızılıların bir süredir Hollanda'da kamp yaptığını hatırlatan Bedir, Çin'inekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak kulübüyle olan durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi.Tjaronn Chery ile sözleşme yapmak için Çin'den dönüşünü beklediklerini kaydeden Bedir, '''' diye konuştu.1.70 boyunda olan Hollanda vatandaşı Tjaronn Chery, forvet arkasında ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tjaronn Chery kariyerinde daha önce QPR, Groningen, Den Haag, Emmen, Twente, Roosendaal ve Cambuur takımlarında forma giydi.