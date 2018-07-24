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Çin'den Kayserispor'a transfer

Spor Toto Süper Lig'in önemli takımlarından Kayserispor'un başkanı Erol Bedir, Tjaronn Chery'yi Çin'den transfer etmek üzere olduklarını açıkladı.

Kaynak: DHA
Çin'den Kayserispor'a transfer
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24 Temmuz 2018 12:09
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, transfer listesinde yer alan ve Çin'de forma giyen Tjaronn Chery'i bekliyor.

Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen oyuncu hakkında konuşan Başkan Erol Bedir, "Chery'nin transferi an meselesi. Ancak sözleşme imzalanmadan oldu bitti diyemeyiz. Şu anda Hollanda'dayız. Son detayları yüz yüze görüşüp, imza için Çin'den gelmesini bekliyoruz" dedi.

Sarı kırmızılıların bir süredir Hollanda'da kamp yaptığını hatırlatan Bedir, Çin'in Guizhou Zhicheng ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak kulübüyle olan durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Tjaronn Chery ile sözleşme yapmak için Çin'den dönüşünü beklediklerini kaydeden Bedir, ''Kayserispor için heyecan yaratan bir transfer olacak. Ryan Mendes, sözleşmesini uzatmayıp, ayrılınca, bir kanat oyuncusu arayışımız vardı'' diye konuştu.

TJARONN CHERY KİMDİR?

1.70 boyunda olan Hollanda vatandaşı Tjaronn Chery, forvet arkasında ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tjaronn Chery kariyerinde daha önce QPR, Groningen, Den Haag, Emmen, Twente, Roosendaal ve Cambuur takımlarında forma giydi.

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