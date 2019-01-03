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Çin'den Barcelona'ya 50 milyon euroluk teklif

Guangzhou Evergrande, Barcleona'ya genç kanat oyuncusu Malcom için 50 milyon euro teklif etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Çin'den Barcelona'ya 50 milyon euroluk teklif
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03 Ocak 2019 03:38
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Barcelona'nın yıldızı için bir servet ödemeye hazır.

Guangzhou Evergrande'nin Barcelona'ya Malcom için yaklaşık 50 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı. Ocak ayında Barcelona'nın Malcom için karar vermesi bekleniyor.

Katalan temsilcisi sezon başında Bordeaux'dan 41 milyon euroya transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncusundan sezonnun ilk yarısında istediği verimi alamamıştı.

Malcom, sezonun ilk yarısında Barcelona formasıyla sadece 9 maçta süre alırken 2 kez rakip fileleri havalandırabildi.



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