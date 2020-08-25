Çin'de Vitor Pereira fırtınası!

Corona virüsün merkezi olan Çin'de yeni futbol sezonunda Vitor Pereira parlayan isim haline geldi. Uzun bir ertelemenin ardından geçtiğimiz haftalarda başlayan yeni sezonda öne çıkan takım, Portekizli teknik adamın başında bulunduğu Shanghai SIPG oldu.



Pandemi sürecinin yoğun etkiler bıraktığı ülkede, takımların yeni dönemdeki performanslarının nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Bir çok takım hazırlık sürecini kendi evlerinden uzakta, salgından daha az etkilenmeleri olası yerlerde geçirirken, yine pek çok takımın yabancı futbolcuları, korona süreci nedeniyle Uzakdoğu ülkesine çok geç dönebildi, bazıları ilk maçlarda forma giyemedi.



Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, ilk altı haftayı dört galibiyet, iki beraberlikle geride bıraktı. 16 takımın iki grupta yer aldığı ligde bu takımlar arasında namağlup tek takım olarak kaldı. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, takımının performansıyla Çin'de övgüleri topladı.



Doğru müdahaleler ile galibiyete



Beijing Guoan Bakambu'nun golüyle öne geçmesine karşın, Vitor Pereira'nın doğru değişiklikler ile oyuna yerinde müdahalelerde bulunarak maçın sonucunu belirlediği şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Bir gol-bir asistle yıldızlaşan Oscar'ın performansına da dikkat çekildi.



Çin'de taraftarlı dönem başladı



Shanghai SIPG'in Beijing Guoan'ı 2-1 mağlup ettiği önceki günkü maçla, Çin'de taraftarlı döneme geçildi. Pandemi nedeniyle seyircisiz başlayan sezon, bu karşılaşmayla seyircili statlara yeniden kavuştu, Guoan-SIPG maçında tribüne sınırlı sayıda 2000 taraftar alınarak pandemi sürecinden sonra ülkede ilk kez bir futbol maçı seyircili oynandı.



