"Çin'de herkes dikkatli ama hayat normale dönüyor"

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro, Çin'de karantinasının tamamlandığını ve ülkede hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Çin'de herkes dikkatli ama hayat normale dönüyor'
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29 Mart 2020 03:47
Çin'in Guangzhou takımını çalıştıran Fabio Cannavaro, koronavirüs sebebiyle evinde bulunduğu karantina süresinin dolduğunu belirterek ülkede her şeyin normale döndüğünü söyledi ve ülkesi İtalya'ya umut aşıladı.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı duyuruda karantina süresinin dolduğu müjdesini veren 46 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Merhaba, karantina benim için bitti. Artık Çin'de özgürce dolaşmamı sağlayacak belgem de elimde. Bu sabah alışverişe gittim, bankaya uğradım ve öğle yemeği için dışarı çıktım. İnsanlar hala çok dikkatli davranıyor ama burada hayat normale dönüyor" sözlerini kullandı.

Ülkesi İtalya'nın koronavirüsten en çok etkilenen yerlerden biri olması ile ilgili ise yorumunu yapan Cannavaro, "Çin'de hayatın normale dönmesi İtalya'ya da umut vermeli." diye konuştu.

Cannavaro ayrıca önlem olarak kullandığı özel maske ve gözlüğünü Instagram hesabından paylaştı:



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